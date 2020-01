Una settimana irreale. Una notizia che si fatica ad accettare. Momenti che rendono chiaro come ad unire, oltre che i colori, ci sia un sentimento che va oltre un comune sport. Ed oltre i colori l’immagine che, dall’oscurità, unisce tutti in un abbraccio protratto verso il cielo. Non servono parole né grandi scritti. Basta un gesto che parte dal cuore.

The show must go on cantavano i Queen. Si va avanti, ma il ricordo resterà fisso. Ciao Marco…

