Ciaspolata nella conca di Fedare e passo Giau

Domani sera, martedì 21 gennaio, presso la sede CAI in Viale Cavour 116, i direttori di gita Gabriele Villa e Andrea Benussi apriranno le iscrizioni alla ciaspolata a passo Giau, prevista per il 9 febbraio.

Dopo qualche anno di assenza, si torna al Passo Giau per la prima ciaspolata della stagione, adatta sia a ciaspolatori esperti sia ai neofiti.

I pendii interessati saranno quelli tra i monti Pore, Averau e Nuvolau e il tracciato dipenderà dalle condizioni della neve.

Mentre i principianti potranno prendere confidenza con la neve e le ciaspole nella conca della Croda Negra, i più esperti saranno impegnati in una lunga traversata, in parte fuori traccia, tra Averau e Nuvolau.

La partenza e’ prevista da piazzale Dante alle 6 e il rientro attorno alle 20.

