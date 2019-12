Cinema Boldini presenta “La vita è meravigliosa”

Da: Ufficio Stampa Arci Ferrara

Domenica 22 dicembre, apertura ore 9.30 – inizio proiezione ore 10.30. Regia di Frank Capra (USA/1946 – 131′), ingresso gratuito.

Domenica 22 dicembre il Cinema Boldini invita il suo pubblico a festeggiare l’inizio delle festività natalizie con una proiezione mattutina gratuita.

Alle 10.30 sarà proiettato – in versione originale sottotitolata in italiano – il restauro del film LA VITA È MERAVIGLIOSA, capolavoro del regista di culto Frank Capra che si è accaparrato nel tempo una longevità inaspettata diventando uno dei classici di Natale per antonomasia.

È la notte della Vigilia di Natale del 1945 e la neve scende generosa sopra la cittadina di Bedford Falls; i suoi abitanti si stringono in una preghiera per un uomo, George Bailey, amato membro della comunità che non riesce a superare un difficile periodo di ristrettezze economiche, tanto da meditare di togliersi la vita. George (James Stewart), una vita dedicata a prodigarsi per gli altri – tanto da sacrificare i suoi sogni per amore del prossimo -, ha compiuto importanti ed eroici gesti di generosità, che hanno impattato il destino non solo della sua famiglia, ma dell’intera cittadina americana. In preda alla disperazione per aver perso una cospicua somma di denaro, il giovane uomo si avvia verso il fiume, pronto a gettarsi nelle fredde acque turbinanti. A dissuaderlo dal folle intento, ci pensa Clarence Oddbody, angelo “in erba” inviato sulla Terra per salvare il protagonista e ottenere così l’agognato paio di ali degli angeli di prima categoria. Clarence provvede alla sua missione trasportando George in una dimensione parallela, per mostrargli l’infausto destino che sarebbe spettato ai suoi cari se lui non fosse mai esistito… ricordandogli quanto la vita e la sua esistenza siano una cosa meravigliosa.

A partire dalle 9.30 si terrà una colazione natalizia e si potrà gustare un’ottima brazadéla (la tipica ciambella ferrarese), accompagnata da tè, infusi e caffè americano.

Le offerte libere raccolte con la colazione saranno devolute all’iniziativa solidale del BIGLIETTO SOSPESO promossa, per il secondo anno di seguito, da ARCI Ferrara APS a partire dallo scorso 9 dicembre in collaborazione con l’Associazione Il Mantello – Emporio solidale, e che verrà presentata durante la mattinata prima dell’inizio della proiezione. Il progetto permette ai clienti del Cinema Boldini di acquistare in cassa un “biglietto sospeso” per far sì che uno sconosciuto acceda gratuitamente ad una proiezione del Cinema. L’intento dell’iniziativa è quello di facilitare l’accesso agli spazi culturali delle fasce economicamente più deboli e promuovere la partecipazione di chi, altrimenti, sarebbe escluso dalle attività proposte.

I biglietti saranno poi affidati al partner del progetto Il Mantello al quale spetterà il compito di individuare i destinatari degli omaggi.

Il Mantello è un progetto di comunità che si caratterizza come laboratorio di ricerca e sperimentazione sociale. Nasce nel 2016 come progetto promosso da una cabina di regia pubblico-sociale composta da Agire Sociale, Comune di Ferrara, AUSL e ASP e dopo un percorso di condivisione si costituisce a marzo del 2019 come Associazione di Promozione Sociale (APS) che gestisce l’Emporio Solidale con sede in via Mura di Porta Po, 9 a Ferrara.

Assieme al “biglietto sospeso” sarà possibile acquistare presso la cassa del cinema anche gli abbonamenti alle serate: un’ottima idea regalo per tutti gli amanti del cinema. Al termine della proiezione seguirà la distribuzione delle locandine dei film in programmazione da settembre.

