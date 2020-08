Cinema sul Mare continua a Lido delle Nazioni

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Madeeventi

Dopo il successo delle date del mese di luglio, nella suggestiva cornice del giardino della Casa Museo Remo Brindisi, il Cinema sul Mare, si trasferisce nel cortile del Capanno Garibaldi a Lido delle Nazioni. L’ingresso è come sempre gratuito sino ad esaurimento posti a sedere.

Organizzata da Made Eventi in collaborazione con Delta Cinematica, e con il sostegno del Comune di Comacchio, la rassegna continua quindi martedì 11 agosto alle ore 21, con il film “Stanlio & Ollio”. In questo film del 2018 – una candidatura ai Golden Globes, tre ai BAFTA e una ai Critic Choice Award – dopo il successo al cinema, Stanlio e Ollio intraprendono la strada degli spettacoli a teatro ma la loro amicizia viene messa a dura prova. Un biopic che esprime l’ammirazione e l’affetto di un per una coppia di comici che ha deliziato generazioni di spettatori, in cui si profonde la professionalità e l’impegno di autori che hanno cercato l’approccio giusto per raccontare con equilibrio la dimensione privata di due icone immortali.

Commenta