Cinema sul mare: parte la rassegna di film sotto le stelle

Prenderà li via mercoledì 15 luglio la rassegna cinematografica dal titolo “Cinema sul mare” che fa parte degli eventi estivi sostenuti dal Comune di Comacchio ed organizzati da Made Eventi. La rassegna, che anche quest’anno sarà curata da Maurizio Cinti, fondatore di Delta cinematica, l’associazione che cura tutto il cartellone, è arrivata alla decima edizione. Dieci anni di cinema in riva al mare che hanno riscosso ogni anno un successo crescente. “L’abbiamo chiamata così, cinema sul mare – spiega Maurizio Cinti – perché è cominciata proprio sul mare, nel piazzale del Bagno Paradiso a Porto Garibaldi. Lo scopo che ci siamo prefissi è quello di diffondere la cultura del cinema, proponendo titoli che per vari motivi sono stati penalizzati dalla distribuzione nelle sale”. E’ il caso proprio del primo film in programma mercoledì nel parco del Museo Brindisi a Lido di Spina. Si tratta di “I villeggianti” di Valeria Bruni Tedeschi. Un film che racconta uno spaccato di certa borghesia in vacanza, quella parte di borghesia che ancora oggi vuole conservare un’idea di superiorità, che oggi la storia non le riconosce più. Con lei nel cast, fra gli altri, ci sono anche Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Valeria Bruni Tedeschi per questo film ha vinto il Davi di Donatello come miglior attrice.

Cinema sul mare sarà divisa in due tranche. La prima, composta di quatto proiezioni, tutte di mercoledì, al Museo Brindisi, la seconda ad agosto nel parco del Capanno Garibaldi a Lido delle Nazioni. Due location molto suggestive, all’aperto, immerse nella natura. L’ingresso alle proiezioni sarà completamente gratuito e nella massima sicurezza per tutti gli spettatori.

Ecco il programma completo della rassegna

CINEMA SUL MARE

Arena cinematografica all’aperto. In collaborazione con Delta Cinematica.

Giardino della Casa Museo Remo Brindisi, Lido di Spina – ore 21.30

Mercoledì 15 luglio, I villeggianti di Valeria Bruni Tedeschi

Mercoledì 22 luglio, Sole di Carlo Siroli

Mercoledì 29 luglio, Cafarnao di Nadine Labaki

Mercoledì 5 agosto, Mirai di Mamoru Hosoda (film d’animazione)

Capanno Garibaldi, Lido delle Nazioni – ore 21.00

Martedì 11 agosto, Stanlio & Ollio La vera storia di un’amicizia irresistibile

Martedì 18 agosto, ARRIETTY – Il mondo segreto sotto il pavimento di Hiromasa Yonebayashi

Martedì 25 agosto, STYX di Wolfgang Fischer

