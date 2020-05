Cinque per mille al comune di Bondeno, per investire su sociale e servizi

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Comune di Bondeno

Maggio è di solito il tempo in cui iniziare a pensare alle dichiarazioni dei redditi, e ad una scelta consapevole su come destinare il 5 per mille. Molti Enti stanno spiegando, in questi giorni, le ragioni per cui devolvere questo contributo per le proprie attività, ma forse non tutti sanno che il “5 per mille” è forse l’unica e vera imposta che può rimanere sul territorio o, meglio, nel Comune di residenza, a sostegno delle attività sociali svolte. Nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 è inserita una scheda che permette di scegliere la destinazione del 5 per mille dell’Irpef a sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza. La destinazione del 5 per mille a favore del Comune di residenza e quella dell’8 per mille, a favore degli enti religiosi o dello Stato, non sono in alcun modo alternative fra loro e il cittadino non deve sostenere costi aggiuntivi. Per devolvere il proprio 5 per mille al Comune di residenza si dovrà semplicemente apporre la propria firma nell’apposito riquadro che figura sul modello di dichiarazione (patronati e commercialisti sono a disposizione per indicare la giusta procedura al cittadino). “I nostri cittadini potranno dedicare il loro cinque per mille anche alle numerose e meritorie Associazioni e Onlus, che operano nell’ambito del volontariato, offrendo servizi per la nostra comunità” – spiega il Sindaco facente funzioni Simone Saletti – “In alternativa, potranno rimanere sul territorio attraverso l’Ente locale, che le reinvestirà per i trasporti sociali, l’assistenza domiciliare di anziani o per i soggetti fragili, oppure per costituire fondi per famiglie in situazione di difficoltà economica”.

Commenta