Circolo della Stampa Ferrara presenta il Concerto di Natale 2019

Grande musica in scena anche quest’anno per il Concerto di Natale, l’evento organizzato dal Circolo della Stampa e dalla Curia di Ferrara con l’obiettivo di ridare vita ad una lunga tradizione tanto cara ai giornalisti ferraresi.

L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre, nella splendida cornice seicentesca della chiesa di Santo Stefano (piazzetta Saint Etienne, ore 20,45). Gli ospiti di questa straordinaria serata saranno musicisti conosciuti ed applauditi dal pubblico ferrarese nelle due precedenti edizioni: il soprano Mirella Golinelli, il gruppo strumentale Diamond Ensemble diretto dal maestro Alberto Bianchi ed i Polifonici della Schola Cantorum “San Cristoforo” di Ozzano Emilia.

Dedicato alla Pace, come le due edizioni precedenti, il concerto condurrà gli spettatori lungo un affascinante percorso musicale, una raffinata selezione di brani di musica sacra e barocca da Händel a Vivaldi, da Corelli e Scarlatti e Saint Saëns fino a Stravinsky e Morten Lauridsen. Non mancheranno piccoli “gioielli” vocali e strumentali, tratti dal repertorio della tradizione popolare italiana ed europea.

I Diamond Ensemble sono una formazione a numero variabile, che propone programmi a carattere monotematico, con pagine di rara esecuzione e di assoluta bellezza.

I Polifonici della Schola Cantorum “San Cristoforo” sono un coro a voci miste nato nel 2017 con lo scopo di approfondire e diffondere il vasto repertorio di musica polifonica creato nei quarant’anni di storia della Schola Cantorum di Ozzano Emilia, sia in ambito liturgico che concertistico.

Mirella Golinelli, ferrarese, si è diplomata presso il Conservatorio “Girolamo Frescobaldi”. Con il suo vastissimo repertorio, operistico e liederistico, ha ottenuto centinaia di premi e di riconoscimenti. Si è perfezionata con cantanti del calibro di Giulietta Simionato, Renata Tebaldi e Magda Olivero e con notissimi direttori d’orchestra come Peter Maag, Paolo Olmi e Ottavio Ziino.

Dopo il lusinghiero successo delle due precedenti edizioni, il Circolo della Stampa – grazie alla collaborazione della Curia e al contributo di una folta schiera di amici e di sponsor – continua così lungo la strada di questa iniziativa, per recuperare una bella e lunga tradizione, nata negli anni Sessanta: vale a dire la consuetudine, per i giornalisti ferraresi, di ritrovarsi tutti insieme in chiesa e di scambiare con la città gli auguri di Buon Natale.

