CITTADINI FERRARESI CHE RICEVERANNO L’ONORIFICENZA “STELLA AL MERITO DEL LAVORO” IL 14 Dicembre 2021.

Tempo di lettura: 2 minuti

Tredici ferraresi riceveranno, martedì 14 dicembre, l’ambitissima onorificenza della STELLA AL MERITO DEL LAVORO e potranno fregiarsi del titolo di MAESTRI DEL LAVORO.

Si tratta della massima onorificenza che la Repubblica Italiana riconosce ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per particolari doti di perizia laboriosità ed iniziativa.

Questa onorificenza è anche un riconoscimento pubblico ed importante per le aziende e per la loro capacità, di valorizzare i talenti personali, lo spirito innovativo e l’inventiva dei dipendenti.

La cerimonia pubblica, improntata alla massima solennità, si svolgerà presso il ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, dalle ore 10,30 del 14 dicembre alla presenza di S.E. il Prefetto Rinaldo Argentieri e delle massime autorità cittadine.

Gli insigniti sono quelli che, causa Covid, non hanno potuto ricevere l’onorificenza il primo Maggio (Festa dei Lavoratori) negli anni 2020 e 2021. Nella stessa cerimonia verranno consegnate anche le onorificenze OMRI degli stessi anni.

I 13 ferraresi che riceveranno la Stella al Merito sono:

1. Marco Bottazzi – di Ferrara – Quadro tecnico presso Datalogic IP Tech srl di Calderara di

Reno (BO)

2. Tiziano Dall’Occo – di Ferrara – Pensionato, ex impiegato presso lo stabilimento

Lyondellbasell di Ferrara

3. Roberto Giacometti .– di Ferrara – Pensionato, ex quadro tecnico presso il Consorzio di

bonifica pianura di Ferra.

4. Daniela Nannini – di Cento – Pensionata, ex impiegata presso Cento Gru srl di

Cento(FE).

5. Luca Pierini – di Ferrara – Pensionato ex dirigente presso Soc. Benvic Europa srl

stabilimento di Ferrara

6. Gianni Vitale – di Ferrara – Dirigente presso lo stabilimento Lyondellbasell di Ferrara.

7. Alba Balboni – di Cento – Impiegata presso Elektrosistem srl di Cento (FE)

8. Simonetta Borghi – di Cento – Impiegata presso Elektrosistem srl di Cento (FE)

9. Maleno Cervi – di Argenta – Quadro tecnico presso Energy Technology srl di Crespellano

(BO)

10. Roberto Forlani – di Pieve di Cento – Amministratore Delegato della Beautyge Italy spa

di Sala Bolognese (BO)

11. Lorenza Malaguti – di Cento – Quadro amministrativo presso GI.MA srl di Cento (FE)

12. Claudio Montanari – di Ferrara – Pensionato ex impiegato presso Benvic Europe srl di

Ferrara

13. Alessandro Parmeggiani – di Ferrara – Ricercatore Senior presso lo stabilimento

Lyondellbasell di Ferrara.

Commenta