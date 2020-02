Cna istituisce una Task Force per l’emergenza CoronaVirus. Bellotti: “saremo come sempre al fianco delle imprese”

Da: CNA Ferrara.

L’associazione avanza anche una serie idi richieste alle istituzioni: “necessario reperire e stanziare fondi a sostegno delle aziende”

La Cna di Ferrara è mobilitata per dare assistenza alle imprese che devono fronteggiare l’emergenza CoronaVirus. L’associazione ha deciso di istituire al proprio interno una task force che avrà il compito di informare ed assistere le aziende nell’applicazione delle ordinanze e delle norme straordinarie emanate dal governo nazionale, dalla Regione Emilia-Romagna e dagli enti locali. Verrà data anche tempestiva informazione su: gestione delle assenze del personale, eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali, strumenti di welfare applicabili all’emergenza, rimodulazione delle scadenze degli adempimenti di natura fiscale e amministrativa, eventuali stanziamenti di risorse finalizzati a contenere le conseguenze economiche dell’emergenza. La task force sarà coordinata da Giampaolo Lambertini, responsabile dell’area economica di Cna, che risponderà direttamente al direttore Diego Benatti. E’ stato istituito uno specifico indirizzo mail a cui le imprese potranno scrivere: emergenzacoronavirus@cnafe.it

“Saremo al fianco delle nostre imprese in questa emergenza come lo siamo stati in ogni altro momento di grave crisi – spiega il Presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti – Per questo, oltre ad istituire una task force interna già operativa, abbiamo avanzato una serie di richieste alle istituzioni.

“il Comune e la Provincia di Ferrara – prosegue Bellotti – devono coordinarsi al più presto per richiedere alla Regione Emilia Romagna lo stanziamento di risorse che aiutino le imprese a fronteggiare l’emergenza. Cna – che rappresenta 5mila imprese nella sola provincia di Ferrara – sosterrà tali richieste con la consueta coerenza ed efficacia in tutte le sedi istituzionali”

“E’ molto importante sospendere tributi e adempimenti di natura fiscale e amministrativa a carico delle imprese: purché questo non si traduca – conclude Bellotti – nella richiesta di saldare quanto dovuto in unica soluzione a fine emergenza. E’ già successo dopo l’emergenza terremoto, non vogliamo che succeda ancora, e lo abbiamo già detto con chiarezza al tavolo di confronto convocato dal Comune di Ferrara”.

Grande vicinanza ai cittadini e alle imprese, disponibilità al confronto e chiarezza di scelte: sono queste in estrema sintesi le richieste che Cna rivolge alle istituzioni in questa fase difficile: “la collaborazione della più grande associazione imprenditoriale della Provincia di Ferrara – dichiara infine Bellotti – non è mai mancata e non mancherà nemmeno questa volta”.

