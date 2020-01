Cna lancia gli Open Day del Crea Impresa

Da: Ufficio Stampa CNA Ferrara

Ogni mercoledì mattina consulenze gratuite per i giovani che hanno un’idea imprenditoriale da concretizzare – Benatti: “La nascita di nuove imprese è una nostra priorità”.

“Favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali sul territorio è da sempre una delle nostre priorità. Per questo abbiamo deciso di potenziare il nostro servizio Crea Impresa, organizzando un “Open Day” settimanale e dedicando una corsia preferenziale ai giovani che vogliono realizzare una propria idea imprenditoriale”.

Diego Benatti, direttore provinciale di CNA Ferrara, annuncia così il nuovo Open Day 2020: il mercoledì mattina, tutte le sedi CNA di Ferrara e della provincia metteranno a disposizione uno o più consulenti che incontreranno i giovani aspiranti imprenditori per fornire loro consigli, indicazioni pratiche, suggerimenti, e anche pubblicazioni esplicative. Si tratterà, naturalmente, di una prima consulenza gratuita.

“Quando si avvia una nuova impresa – spiega Emma Bolognesi, responsabile servizi di Cna Ferrara – bisogna tenere conto di tanti aspetti: avere ben chiaro quale attività si vuole intraprendere, sapere a che mercato rivolgersi, che tipo di prodotto si vuole offrire. Bisogna individuare e adottare la forma giuridica più adatta, effettuare un’attenta analisi dei costi che si sosterranno e dei ricavi che si potranno ottenere, avere un buon business plan e un ottimo piano di sostenibilità finanziaria”.

Per questo è necessario partire subito con il piede giusto: “Un’azienda che nasce bene – conclude Emma Bolognesi – ha molte più probabilità di sopravvivere a lungo senza imprevisti o sorprese spiacevoli, e generare soddisfazioni professionali e reddito per i titolari e per i loro collaboratori”.

Per richiedere una consulenza in occasione degli Open Day del mercoledì è sufficiente scrivere a: creaimpresa@cnafe.it. indicando i propri dati di base e il tipo di idea imprenditoriale che si vuole concretizzare. In alternativa si può telefonare al numero della sede provinciale di Cna Ferrara in via Caldirolo: 0532 749111.

Commenta