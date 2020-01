Codigoro: cerimonia di premiazione rassegna presepi

Da: Ufficio Stampa Comune di Codigoro

“La rassegna dei presepi ogni anno è sempre più ricca e anche questa volta scuole, associazioni, volontari che hanno contribuito ad allestirla hanno dato prova di estro, creatività, uniti all’impegno e alla passione. Le basi del volontariato sono la solidarietà, l’altruismo, la dedizione verso la comunità, aspetti ben presenti anche in questa occasione, in cui è stata rappresentata la Natività sul nostro territorio. Grazie di cuore alle scuole, alle associazioni, alla casa protetta Alma, a tutti i volontari, che hanno reso possibile la realizzazione di questa bella rassegna nella sala espositiva dell’ex scuola elementare Alda Costa, ma anche a quelli che hanno realizzato magnifici presepi all’aperto, su tutto il territorio comunale.”

Con queste parole, questa mattina il sindaco Sabina Alice Zanardi, insieme all’assessore alle politiche del volontariato, Melissa Bianchi, ha ringraziato tutti i protagonisti della rassegna dei presepi, nonchè gli artefici dei presepi realizzati nelle frazioni e nel capoluogo. Premiato anche il miglior presepe che ha preso parte alla gara organizzata dai commercianti. L’attestato di riconoscimento, ritirato dalla signora Valentina, è andato alla Farmacia Santa Rita (in una delle foto). Qui di seguito l’elenco dei partecipanti ai quali il Sindaco Sabina Alice Zanardi e l’Assessore Melissa Bianchi hanno consegnato una pergamena di riconoscimento:

Scuola Primaria di Codigoro: III A e C, II B e II C, I A e III B V A e V B, Associazione Bagliori Sonori (presepe realizzato da Mattia Pivanti), Loris Piva, Davide Orlandini, Asilo Nido Pirin Pin Pin, Annarita Ferrari, Elisa Contato, Scuola Materna San Domenico Savio di Codigoro, Lana & Caffè, Viros Folle, Gruppo Fotoamatori di Codigoro, Maria Carla Bertarelli, Asp Delta Ferrarese con casa protetta Alma e scuole di infanzia Pollicino di Codigoro e di Pontelangorino, CRS Il Faro, Aroldo Zanellati; GRUPPI ESTERNI: Circolo Nautico Volano, Gruppo parrocchiale di Pontemaodino, Associazione Valieri di Caprile, Enrico Menegatti.

