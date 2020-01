Codigoro: spargimento sale nel territorio comunale

Da: Ufficio Stampa Comune di Codigoro

Anche il questi giorni il Comune di Codigoro, attraverso la ditta incaricata, sta procedendo allo spargimento del sale su tutte le strade comunali e lungo i tratti di quelle provinciali di collegamento alle frazioni (Codigoro-Pomposa, Pontemaodino-Pontelangorino e Codigoro-Mezzogoro), che attraversano i centri abitati. Analoga, massima attenzione viene posta verso gli accessi agli edifici pubblici (scuole, casa della salute, Municipio, biblioteca, etc…). Tre volte alla settimana i mezzi della ditta incaricata provvedono alla salatura delle strade, ma l’Ufficio tecnico tiene monitorata anche l’evoluzione meteo, prevedendo, in caso di necessità (con previsione di abbassamento delle temperature sotto lo zero), interventi extra rispetto alla pianificazione settimanale. Ai commercianti si suggerisce, tuttavia, come stabilisce il Regolamento di Polizia Urbana, di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per l’accesso alle loro attività, spargendo sale e, in caso di nevicate, mantenendo puliti i tratti di marciapiede circostanti alle stesse.

