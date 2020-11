Tempo di lettura: 2 minuti

da: ufficio stampa Ascom Ferrara

“In un’economia che sempre più dal materiale deve transitare a modalità digitali, Ascom Confcommercio Ferrara è pronta a supportare gli associati che intendano promuovere propri seminari digitali”. È la proposta che Davide Urban, direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara, lancia al mondo delle imprese. “Possono esserci realtà ancora non adeguatamente strutturate, e noi siamo perciò a disposizione per dare questo tipo di servizio, offrendo la nostra struttura e le sue professionalità. Quella dei seminari web è una strada da noi stessi intrapresa da mesi, e che ora proponiamo alle imprese”. Si tratta di uno dei tanti elementi del servizio ‘Pronto Ascom’ che in occasione del D.L. Ristori l’associazione di via Baruffaldi presenta alle imprese del commercio, del turismo e dei serivzi. “Il nostro Pronto Ascom – continua Urban – è di sostegno alle imprese anche nell’affrontare alcuni temi di assoluta urgenza, ossia per orientarle rispetto a quanto previsto dal decreto su contributi a fondo perduto, nuovi trattamenti di cassa integrazione, sospensione del versamento dei contributi, pagamenti tributari e canoni di affitto. In sintesi, siamo pronti ad essere al fianco delle aziende, supportandole da un lato nel recupero di costi straordinari dovuti ad esempio a spese di sanificazione, e dall’altro nell’affrontare la gestione delle casse integrazioni che incidono in modo molto rilevante sul costo del lavoro. Bisogna ridare fiducia alle imprese con strumenti concreti e una liquidità tale da permettere loro di resistere in questa fase e riprogrammare la ripartenza”.

Il servizio Pronto Ascom è operativo presso gli uffici di Ascom Confcommercio Ferrara (via Baruffaldi 14/18, tel. 0532.234234)

