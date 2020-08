Coldiretti: attenzione agli obblighi sanitari per chi arriva dall’estero

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Coldiretti Ferrara

Quarantena per chi proviene da Romania e Bulgaria ed altri Paesi extra UE ed extra Schengen, tampone per chi arriva da Spagna Croazia, Grecia e Malta. Interessati sia italiani che lavoratori (compresi quelli agricole e le badanti) stranieri.

Coldiretti Ferrara informa che sono state emanate norme per la prevenzione dei contagi da coronavirus in relazione all’ingresso in Italia di cittadini da altre nazioni.

Le misure riguardano sia cittadini italiani di rientro dalle vacanze, quanto cittadini stranieri che arrivano in Italia per lavoro, compresi lavoratori agricoli e badanti.

In particolare sono obbligati alla quarantena di 14 giorni le persone (italiani e stranieri) che abbiano soggiornato negli ultimi giorni in Romania e Bulgaria.

Sono invece obbligati al tampone coloro i quali provengano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta (senza necessità di quarentena).

Le persone che arrivano in Italia da Paesi diversi dai membri dell’Unione Europea, dai Paesi dell’accordo di Schengen, dal Regno Unito, da Andorra e Principato di Monaco, da Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, devono autodichiararsi ai fini dell’autoisolamento di 14 giorni al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.

La comunicazione di entrata in Italia per quanto riguarda il Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL di Ferrara può essere fatta con un modulo on line sul sito https://www.ausl.fe.it/rientro-estero.

Altrimenti utilizzare il numero verde 800550355.

Sarà l’AUSL a prendere contatto per disporre le misure specifiche per i tamponi e la sorveglianza sanitaria. Allo stesso numero telefonico vanno segnalati eventuali casi di insorgenza dei sintomi di covid-19, oltre che al proprio medico.