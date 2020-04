Coldiretti: con campagna amica la solidarietà ai bisognosi anche a Ferrara

Tempo di lettura: 2 minuti

Consegnati a CARITAS diocesana di Ferrara prodotti delle aziende agricole di Campagna Amica per la mensa dei poveri

Frutta e verdura fresca, riso, aglio, trasformati, sono i prodotti che le aziende agricole di Coldiretti Ferrara accreditate a Campagna Amica, hanno donato stamattina alla Caritas diocesana di Ferrara, avviando un percorso che vedrà altri momenti di consegna di prodotti per persone bisognose.

Il direttore di Caritas, Paolo Falagusta, che giornalmente accoglie un centinaio di persone in stato di disagio, con vari servizi di prima necessità e con una mensa, ha ricevuto oggi dalla coordinatrice di Campagna Amica Ferrara, Francesca Dondi e dalla rappresentante provinciale di Donne Impresa di Coldiretti Ferrara, Monia Dalla Libera, a nome delle aziende agricole del Mercato Coperto di Via Montebello (Molesini SS, Bissacco Sergio, Aglio del Nonno, Zangirolami Massimo e Maurizio, Fiordaglio di Fioresi e Dalla Libera), i prodotti che sono stati offerti per contribuire ad aiutare chi si rivolge a Caritas in questo momento di bisogno dove anche il cibo per molte persone sta diventando difficile da acquistare.

La solidarietà e vicinanza alle persone in stato di necessità è una parte importante dell’attività di Coldiretti, che già in passato si è manifestata con iniziative a supporto delle popolazioni colpite da terremoti o altre calamità e che oggi, in questo momento di grande disagio per gli effetti della pandemia COVID19, torna ad essere necessaria.

Per chi desiderasse contribuire a raccogliere fondi è attiva l’iniziativa della “spesa sospesa”, ovvero la possibilità di acquistare e donare prodotti agricoli e farli avere a chi ne ha necessità. Inoltre è possibile fare una donazione tramite bonifico (utilizzando l’IBAN IT43V0200805364000030087695) e Campagna Amica provvederà con quei soldi ad acquistare presso i suoi agricoltori dei prodotti di qualità che saranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose. Al momento della donazione si potrà indicare nella causale, oltre a Spesa Sospesa Campagna Amica, anche il nome, cognome e indirizzo comprensivo del comune di residenza e della provincia dove far arrivare la spesa.

