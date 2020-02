Coldiretti di Ferrara: un fine settimana con il cibo in maschera e compagna amica

Da: Coldiretti di Ferrara.

Sabato 22 e domenica 23 febbraio arriva il carnevale di Campagna Amica, con iniziative di promozione, laboratori di dolci tipici, mascherine e palloncini per i bambini, costumi e prodotti della filiera agricola italiana.

Appuntamento con “Cibo in maschera” questo fine settimana a Ferrara con Campagna Amica.

In occasione del carnevale ci saranno diverse iniziative aperte a tutti i cittadini.

In piazza Trento Trieste, sul Listone, in collaborazione con il Palio di Ferrara, sabato 22 e domenica 23 febbraio, dalle 10.00 alle 18.00, si terrà il Mercato delle Erbe, con produttori della filiera agricola italiana, di Ferrara e di altre province, con prodotti trasformati “made in Italy” proposti direttamente dal campo alla tavola. In tema con il carnevale degli Este, anche i produttori ed i banchi di vendita e degustazione saranno “d’epoca” estense. Saranno inoltre attivi i punti informativi di Avis e Coldiretti, con palloncini e laboratorio delle mascherine di Campagna Amica da ritagliare ed indossare per la festa più allegra dell’anno.

Prodotti tipici della filiera agricola che sarà possibile trovare anche al mercato coperto di Campagna Amica Ferrara di Via Montebello 43, con la vendita di frutta e verdura di stagione, salumi, formaggi, carne, vino, miele, riso e pasta, trasformati di vario genere ed i laboratori dei dolci tipici ferraresi nel corso della giornata. Il mercato sarà infatti aperto dalle 8.30 alle 19.00, ci saranno animazioni con figuranti del Palio di Ferrara, laboratori di preparazione dei dolci tipici ferraresi (come i crostoli), ma anche del pasticcio ferrarese, ed alle 18.30 “Agriaperitivo a Km Zero” con i prodotti del territorio e l’innovativa Quinoa birrificata made in Fe

