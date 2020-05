Coldiretti: emergenza coronavirus, non si ferma la solidarietà dei Ferraresi

Tempo di lettura: 2 minuti

Frutta e verdura fresca donata oggi all’Emporio Solidale “il Mantello”

di Ferrara con i fondi delle “spese sospese” nei mercati di Campagna Amica Ferrara

Frutta e verdura direttamente dal Mercato Coperto di Campagna Amica Ferrara agli scaffali dell’Emporio Solidale “Il Mantello”: fragole, mele, cipollotti, asparagi, cavoli, insalata, zucchine, e altro ancora sono stati recapitati oggi, martedì 5 maggio, dalla responsabile di Campagna Amica Ferrara, Francesca Dondi, ai dirigenti della struttura, Francesco Colaiacovo e Monica Indelli, a beneficio delle ormai purtroppo numerose famiglie che si riforniscono presso questa struttura.

I prodotti consegnati al Mantello per le famiglie bisognose sono il frutto delle donazioni dei clienti del Mercato Coperto di Campagna Amica Ferrara di Via Montebello, che oltre ad acquistare per se i buoni prodotti di stagione delle aziende agricole presenti, hanno lasciato una spesa “sospesa”, riprendendo l’usanza napoletana (e non solo) di lasciare un caffe “sospeso” a favore di chi non può permetterselo.

Grazie alla generosità dei ferraresi che frequentano il mercato, Campagna Amica Ferrara rinnoverà anche nelle prossime settimane la collaborazione con il Mantello.

Per chi desiderasse contribuire l’iniziativa della “spesa sospesa”, ovvero la possibilità di acquistare e donare prodotti agricoli e farli avere a chi ne ha necessità è attiva presso il Mercato Coperto ed è anche possibile fare una donazione tramite bonifico (utilizzando l’IBAN IT43V0200805364000030087695) e Campagna Amica provvederà con quei soldi ad acquistare presso i suoi agricoltori dei prodotti di qualità che saranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose. Al momento della donazione si potrà indicare nella causale, oltre a Spesa Sospesa Campagna Amica, anche il nome, cognome e indirizzo comprensivo del comune di residenza e della provincia dove far arrivare la spesa.

