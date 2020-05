Coldiretti, in arrivo il pagamento della indennità del mese di aprile

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa

EPACA informa che a seguito della pubblicazione del decreto Rilancio Italia, l’INPS ha completato le procedure per il pagamento della seconda rata (aprile) delle indennità di 600 euro a favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori e degli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. In pagamento anche le indennità per gli operai a tempo determinato dell’agricoltura, (la seconda rata per loro sarà di 500 euro).

Il pagamento spetta a lavoratori non titolari di assegno pensionistico o altro trattamento.

Il pagamento, ricorda EPACA, avverrà in tre giornate, salvo problemi, e dovrebbe terminare nei primi giorni della prossima settimana.

Allo scopo di favorire la liquidazione della seconda rata dell’indennità, il pagamento è stato effettuato attraverso il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il pagamento della rata di marzo.



