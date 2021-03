Coldiretti, l’agricoltura 4.0, da GPS a droni è già in campo

Tempo di lettura: 2 minuti

APPLICAZIONI SMART E SOLUZIONI A PORTATA DI TUTTI. Coldiretti già pronta a supportare i produttori con il Portale del Socio, interfaccia per servizi amministrativi e tecnici digitali.

Quella che sino a pochi anni fa sembrava fantascienza è ormai una realtà in rapida ascesa, e le nuove tecnologie sono oramai già in gran parte dei campi e delle attrezzature italiani, con un trend di sviluppo che sarà sempre più uno degli elementi di qualificazione delle nostre imprese agricole.

Il fatturato del settore “agricoltura 4.0” si attesta intorno ai 540 milioni di euro per l’anno 2020, nel corso del quale l’arrivo di robot e droni ha contribuito anche a salvare i raccolti nei campi italiani rimasti senza lavoratori a causa dell’emergenza coronavirus.

Una evoluzione del lavoro nei campi che Coldiretti segue con attenzione e porta a tutti i suoi soci, mettendo in campo il “Portale del Socio”, un sistema integrato per la gestione on line dell’azienda agricola con lettura in tempo reale dello stato di salute delle coltivazioni, dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico e dove poter gestire i fatti amministrativi aziendali (fatture elettroniche, assunzioni), la propria agenda, ricevere notizie del settore agro alimentare italiano, monitorare i listini dei mercati e molto altro evitando file e perdite di tempo. Tra i servizi innovativi di maggior interesse, anche la possibilità di redigere il cosiddetto quaderno di campagna e quindi la condizionalità con i dati di magazzino, i concimi, le irrigazioni, le produzioni biologiche, le etichette.

Per cogliere le innovazioni tecnologiche offerte dall’agricoltura 4.0, accelerando la transizione digitale dell’agroalimentare Made in Italy, Coldiretti, TIM e Bonifiche Ferraresi hanno firmato un accordo che potrà divenire strumento operativo per accompagnare la transizione economica dell’agroalimentare italiano che già oggi è il più green d’Europa, utilizzando al meglio il Recovery plan.

