Coldiretti: l’imprenditrice ferrarese Carla Grossi insignita dell’onorificenza di cavaliere al merito della repubblica

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa

Coldiretti Ferrara e Donne Impresa Ferrara esprimono le felicitazioni per il meritato titolo attribuito ad una azienda storica dell’organizzazione agricola estense ed ad una imprenditrice sempre impegnata nel miglioramento aziendale.

Lo scorso 2 giugno tra i ferraresi insigniti dell’onorificenza al merito della Repubblica, c’è stata anche l’imprenditrice agricola Carla Grossi, titolare dell’omonima azienda agricola sita in Ferrara, tra Chiesuol del Fosso e Via Ladino.

Fin da giovanissima affiancava il nonno ed il padre nei lavori dei campi sino a diventarne titolare direttamente, con l’aiuto di vari collaboratori per le attività più impegnative e di maggior richiesta di manodopera, specie per la raccolta della frutta, ancora oggi coltivata con passione sui terreni aziendali: pere, mele, albicocche, susine, pesche e poi ancora orticole come zucche, zucchine e patate. Ma la sua specialità è la produzione delle fragole, in cui è particolarmente qualificata e che cura con ottimi risultati da oltre 50 anni, diventando una delle migliori produttrici e venditrici della provincia di Ferrara. La signora Carla è stata una delle prime produttrici della Provincia a frequentare e a credere nel mercato all’asta e fa anche parte della rete di “Campagna Amica Coldiretti”, grazie alla quale dal 2015 ha iniziato la vendita diretta, operando a filiera corta, garantendo l’origine e la qualità della propria produzione con grande soddisfazione della clientela. Dal marzo 2018 fa parte del coordinamento Donne Impresa di Coldiretti Ferrara e continua di anno in anno ad investire nella propria azienda, apportando idee innovative, con un occhio attento alle esigenze della clientela ed al sociale.

“Carla rappresenta un esempio virtuoso di imprenditoria femminile – commenta Monia Dalla Libera, rappresentante provinciale di Donne Impresa – . che ha saputo da sola condurre due aziende agricole per più di 50 anni, affrontando con ingegno e maestria le crisi di mercato, sapendo reinventarsi e specializzarsi, divenendo un’eccellenza nel proprio settore. Ha saputo stare al passo con i tempi, adeguando la propria attività ai bisogni e alle esigenze della clientela, entrando a far parte di reti di produttori virtuosi. Con il proprio lavoro ha indubbiamente apportato un incremento al patrimonio agricolo della Provincia di Ferrara, contribuendo alla salvaguardia ed allo sviluppo di varietà di frutta tipiche dell’area ferrarese, con un occhio particolare alla tutela del territorio, affiancando anche una attiva e costante presenza sindacale nelle battaglie di Coldiretti ed in particolare per la difesa dei diritti e delle opportunità delle imprenditrici che da sempre devono conciliare vita familiare e carriera, dimostrando la voglia di trovare soluzioni senza fermarsi mai”.

La dirigenza di Coldiretti Ferrara e quanti conoscono direttamente Carla si uniscono alla famiglia nell’esprimere compiacimento e felicitazioni.

Commenta