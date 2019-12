Coldiretti: quest’anno il regalo ai donatori di sangue di Avis Ferrara è targato Coldiretti e COPROB

Da: Ufficio Stampa Coldiretti Ferrara

Dal 16 dicembre fino a Natale tutti i donatori di sangue che si recheranno a fare la donazione presso l’unità di raccolta di Ferrara riceveranno un pacchetto di zucchero made in Italy.

Fino alla vigilia di Natale i donatori di sangue di AVIS Ferrara oltre al ringraziamento per il loro nobile impegno, riceveranno anche un dolce omaggio, un pacchetto di zucchero made in Italy della filiera agricola italiana, che Coldiretti e COPROB doneranno ai donatori.

“È il terzo anno che collaboriamo con AVIS – evidenzia Floriano Tassinari, presidente provinciale di Coldiretti Ferrara – nel fornire un omaggio ai donatori nel periodo natalizio e siamo lieti di essere coinvolti in questa iniziativa. Il dono del sangue è il dono della vita stessa, è l’impegno gratuito a fare del bene per fare stare bene altre persone. Da molti anni siamo a fianco di AVIS per trasmettere un messaggio importante, quello della donazione e del volontariato, dell’essere utili a chi ha necessità per la propria salute. E quindi l’appello a contattare AVIS, a conoscere cosa significa fare il donatore, impegnarsi per uno scopo di alto valore morale, come fanno tanti nostri soci agricoltori. Condividiamo con AVIS anche il messaggio legato alla salute, al corretto stile di vita e noi aggiungiamo alla consapevolezza del cibo che si mangia, all’attenzione all’origine ed alla difesa del made in Italy”.

Quest’anno il prodotto che viene dato in omaggio presso il punto di raccolta di Ferrara è lo zucchero, un prodotto al 100% made in Italy, coltivato in gran parte nel ferrarese e trasformato dall’unica realtà produttiva italiana rimasta in attività, la cooperativa COPROB, con stabilimenti a Minerbio nel bolognese ed a Pontelongo in provincia di Padova.

Con COPROB peraltro si sono appena ultimati alcuni incontri sul territorio per proporre la coltivazione della bietola che potrebbe dare un buon risultato economico alle imprese agricole ed assicurare una quota di produzione nazionale di zucchero, in particolare da coltivazione biologica.

