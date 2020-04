Coldiretti: riaprono i mercati coperti di campagna amica di via Montebello e Grisù a Ferrara

Da: Organizzatori

A seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, di concerto con il Ministro della Salute dello scorso 3 aprile, riaprono a Ferrara i Mercati Coperti di Campagna Amica, con i consueti appuntamenti del martedì, giovedì e sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30 in Via Montebello 43 ed il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 12.30 presso l’ex caserma dei vigili del fuoco di Via Poledrelli a Factory Grisù.

Nel rispetto delle norme sanitarie previste (distanziamento interpersonale, accesso controllato delle persone all’interno, uso di guanti e mascherine) non sono infatti sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari.

Invitiamo i consumatori che si recheranno di nuovo a fare acquisti in questi mercati, dove trovare le produzioni stagionali della filiera agricola, a rispettare le norme relative al divieto di assembramenti ed al mantenimento della distanza minima di un metro tra le persone, indossare la mascherina o altro elemento di protezione di bocca e naso in modo corretto (vista l’ordinanza del Sindaco di Ferrara in vigore dal 7 aprile) ed attenersi alle istruzioni del personale incaricato a regolamentare l’accesso.

Ricordiamo che è anche possibile richiedere la consegna della spesa da parte dei produttori di Campagna Amica direttamente a domicilio: sul sito www.ferrara.coldiretti.it e sulla pagina FaceBook Campagna Amica Ferrara la lista delle aziende che effettuano questo servizio.