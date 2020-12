Coldiretti, sabato 12 dicembre torna la spesa sospesa di campagna amica

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Riccardo Casotti, Ferrara Coldiretti

COLDIRETTI: SABATO 12 DICEMBRE SPESA SOSPESA CONTADINA PER IL NATALE DEI NUOVI POVERI

Con Campagna Amica e Giovani Impresa appuntamento al Mercato Coperto di Ferrara di via Montebello 43, dalle 9.00 alle 13.00

Per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai piu’ bisognosi un Natale sereno scatta nel weekend la speciale mobilitazione degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia con l’iniziativa la “Spesa sospesa del contadino”. Lo annuncia Coldiretti Ferrara che ha promosso iniziative di solidarietà a partire da Sabato 12 dicembre alle ore 9,00 nel mercato di Campagna Amica di via Montebello, 43 a Ferrara.

Tutti i cittadini che faranno la spesa nel mercato e nelle fattorie di Campagna Amica potranno decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose.

Presso il Mercato dalle 9.00 alle 13.00 saranno presenti anche i Giovani di Coldiretti Ferrara con il delegato provinciale Filippo Pallara ed altri componenti il comitato provinciale di Ferrara, con il segretario Stefano Menegatti, che informeranno e sensibilizzeranno i clienti ed i cittadini sulle finalità e modalità dell’iniziativa, che si svilupperà raccogliendo una donazione libera presso i banchi del mercato, negli appositi “salvadanai” per essere poi consegnata alla Caritas sotto forma di generi alimentari per i più bisognosi.

Coldiretti ricorda che presso il mercato è possibile anche prenotare o ritirare cesti e pacchi regalo in vista delle festività natalizie, componendoli con i prodotti a km zero della filiera agricola. Per informazioni: cell. 3356444070, mail campagnamicaferrara@gmail.com.

Commenta