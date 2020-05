Coldiretti, sabato 30 maggio primo compleanno del mercato coperto di CAMPAGNA AMICA FERRARA

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

E’ passato un anno da quella bella giornata di sole che ha salutato l’inaugurazione del Mercato Coperto di Via Montebello 43 a Ferrara. Aziende agricole ferraresi e delle province vicine, prodotti della filiera agricola dal campo al banco vendita, iniziative, degustazioni, un “contenitore” vivo e aperto alla città. Abbiamo organizzato momenti di promozione dei prodotti tipici, show cooking, giochi per bambini, lezioni per classi, feste e animazioni coinvolgendo i nostri produttori, le scuole, il Palio di Ferrara, AVIS, Moreno Morello ed altri ancora animando il momento di “spesa” a pochi passi dal centro cittadino.

Abbiamo ospitato tv locali e nazionali per far conoscere i nostri prodotti e le nostre tradizioni.

Purtroppo non potremo festeggiare come ci sarebbe piaciuto, le norme di prevenzione sanitaria ci costringono ad essere prudenti ed attenti, come abbiamo fatto in ogni fase dell’emergenza legata alla pandemia del coronavirus, garantendo la sicurezza dei nostri clienti e dei nostri produttori.

Ma un compleanno merita comunque un regalo: un regalo che sarà il Mercato a fare ai suoi clienti. Fino ad esaurimento scorte a chi verrà a fare la spesa sabato 30 maggio daremo un piccolo omaggio, un pensiero per ricordare il legame che si è costruito in questi 12 mesi e che auspichiamo si possa rafforzare ulteriormente, facendo crescere questa bella esperienza.

Grazie a tutti i ferraresi che ogni giorno di apertura ci dimostrano il loro gradimento e vicinanza, anche in questi mesi così difficili per tutti.

