Coldiretti, un fine settimana a km zero tra mercato coperto ed agriturismi.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato stampa Coldiretti Ferrara.

COLDIRETTI, IL MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA FERRARA APERTO IL 1 MAGGIO PER PREPARARE LE AGRISCAMPAGNATE CON IL CESTINO A KM ZERO.

Anche a Ferrara chi vuole organizzare scampagnate e pranzi al sacco per il week end della festa dei lavoratori, può fare acquisti al mercato coperto e tornare negli agriturismi.

Torna, dopo lo stop di un anno per l’emergenza Covid, il picnic all’aria aperta nel weekend del primo maggio con l’iniziativa della Coldiretti negli agriturismi e nei mercati di Campagna Amica dove verranno offerti consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, garantirsi prodotti freschi e di qualità, preparare gustose merende contadine, scegliere la giusta carne per grigliate in sicurezza e comportarsi in modo rispettoso per l’ambiente.

Sabato il Mercato Coperto di Campagna Amica Ferrara sarà aperto con il consueto orario dalle 8.30 alle 13.30 per acquisti di prodotti freschi, da utilizzare per il menù del primo maggio, con i consigli dei produttori per il miglior utilizzo di verdure, frutta e altri prodotti di stagione della filiera agricola, come asparagi, uova, fragole, cipollotti, verdure, aglio, pasta, riso e vongole di Goro.

Dalle 10.30 omaggio di un piccolo assaggio di vongole, in modalità da asporto per chi farà la spesa al mercato e sino ad esaurimento.

Nel fine settimana spazio anche al ritorno negli agriturismi, con la possibilità di mangiare negli spazi aperti attrezzati per godere delle ricette tipiche della nostra cultura e di qualche innovazione gastronomica, come all’Agriturimo “Agripub la Romagnola”, a San Biagio d’Argenta, dove trovare anche prodotti da asporto con le Agribag di Campagna Amica e dolci omaggi per i clienti.

La mappa completa dei mercati aperti e delle iniziative nei mercati e negli agriturismi la trovate sul sito www.campagnamica.it e sulla pagine Facebook di Campagna Amica Ferrara.

