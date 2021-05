Collettivo Cinetico e Israel Galvan, inizio vendita dei biglietti dal 7 maggio.

Tempo di lettura: 2 minuti

Ufficio Stampa Fondazione Teatro Comunale di Ferrara.

Da venerdì 7 maggio la Biglietteria del Teatro inizia la vendita dei primi spettacoli della Stagione Estiva del Teatro Comunale di Ferrara. In particolare, si potranno acquistare i biglietti per i seguenti spettacoli di danza, che danno avvio alla programmazione estiva realizzata dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara:

“Dialogo Terzo: IN A LANDSCAPE” di Alessandro Sciarroni & CollettivO CineticO, in programma sabato 15 maggio. Ad aprire la prima serata del cartellone estivo del Comunale, prima dello spettacolo di danza contemporanea, sarà il concerto intitolato 19’40’’ On Cage in cui Sebastiano De Gennaro ed Enrico Gabrielli tornano a proporre dal vivo un programma dedicato a John Cage, padre fondatore della musica d’avanguardia di tutto il Novecento. Inizio dello spettacolo alle ore 19.30.

Biglietti acquistabili dal 7 maggio anche per La edad de Oro, con l’acclamato ballerino di flamenco Israel Galván, previsto per il giovedì 20 maggio sempre alle ore 19.30.

Entrambi gli eventi erano inizialmente in programma per la stagione di Danza 2020/21, poi interrotta per la chiusura dei teatri in ottemperanza alle disposizioni normative in contrasto alla pandemia da coronavirus.

È possibile acquistare i biglietti sia in Biglietteria del Teatro (mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30) che online. Maggiori informazioni su www.teatrocomunaleferrara.it. Per informazioni e prenotazioni: 0532.202675, biglietteria@teatrocomunaleferrara.it.

