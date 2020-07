Comacchio: avvio di due progetti di manutenzione nel complesso vallivo

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Agenzia stampa Made

Saranno i canali sub-lagunari Ungola e Fosse Foce, insieme all’arginatura di Valle Furlana, i protagonisti dei prossimi lavori di manutenzione in programma nel complesso vallivo del Parco del Delta del Po di Comacchio.

I canali sub-lagunari Ungola, che per 6 km si snoda da stazione Foce sino alla stazione di pesca Serilla, e Fosse Foce, 2 km di lunghezza in direzione nord-sud, saranno oggetto a partire da fine anno e fino all’inizio del 2021, di un’opera di escavo con contemporaneo ripristino di argini e dossi con il terreno di riporto. Le ultime manutenzioni risalgono al 2011 con fondi del progetto LIFE.

L’altra area interessata dai lavori sarà l’arginatura di Valle Furlana che vedrà tra settembre e novembre, nell’ambito del programma operativo 2018-2020 interventi di manutenzione ordinaria per la ripresa di frane nella sovrastruttura arginale ed il rinforzo di un tratto di palificata.

Due cantieri in partenza quindi, fondamentali per il corretto mantenimento dell’equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e della loro flora e avifauna, che con la loro suggestiva bellezza rendono la Zona del Delta del Po una delle più visitate in Europa dagli appassionati di slow tourism e birdwathcing.

