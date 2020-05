Comacchio: buoni spesa, consiglio comunale dei ragazzi, impianto fognario cittadella sport

Tempo di lettura: 4 minuti

Assegnazione Buoni Spesa Covid – 19

Lo scorso 24 aprile si sono concluse le operazioni per presentare la richiesta dei Buoni Spesa Covid. I buoni erogati, ad oggi, risultano 6.172 corrispondenti a 576 nuclei familiari.

Le richieste inoltrate sono state 1.113, di queste 1.050 sono state presentate on line mentre altre 63 telefonicamente. Gli uffici dei Servizi Sociali hanno messo in atto un sistema di verifica incrociando i dati e facendo lo screening delle richieste: fino ad oggi la valutazione complessiva riguarda 634 domande presentate.

Fra le domande inoltrate alcune non disponevano dei requisiti richiesti (risultano circa il 6%): fra le motivazioni più frequenti la mancanza di riduzione del reddito dovuta all’emergenza sanitaria, come ad esempio coloro che percepiscono una pensione o hanno avuto accesso ad altre forme di sostegno economico.

Altre domande non sono state ancora valutate in attesa degli ulteriori fondi disponibili. Infatti nell’avviso di “chiamata pubblica” alle attività commerciali, affinché si convenzionassero con l’Ente locale per favorire l’utilizzo dei buoni, emanato all’inizio di aprile, era stato inserita una parte relativa alla responsabilità sociale delle aziende che, per libera scelta, possono e potranno applicare uno sconto di quanto fatturato al Comune che sarà evidente in sede di rendicontazione. Le aziende che hanno aderito sono 19 e le loro fatture arriveranno nei primi giorni di maggio, relative al mese di aprile e solo allora la scontistica applicata potrà essere quantificata e recuperati i fondi. Il Comune potrà dunque, come negli auspici, impiegare le risorse “risparmiate” per assegnare ulteriori buoni spesa.

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR), nella situazione di emergenza attuale continua nella sua programmazione, attivando tutte tutte modalità di connessione e interazione: a fine del suo ultimo anno di mandato, il CCR avvierà una videoconferenza programmata mercoledì 6 maggio 2020 sulla piattaforma Google Suite a cui prenderanno parte il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Giovanni Desco e il comandante Carabinieri di Comacchi Andrea Coppi.

L’organismo, composto da alunni ed alunne della scuola primaria e secondaria di I grado degli Istituti Comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi, attraverso una partecipazione attiva agli eventi del territorio, sensibilizza i ragazzi ad una cittadinanza consapevole e favorisce in loro una crescita socio-culturale nella piena consapevolezza di diritti e doveri verso le istituzioni.

Nato nel 2014 dalla volontà dell’Assessorato alle Politiche Educative e coordinato da educatrici della Cooperativa sociale Girogirotondo, il CCR ha messo in campo varie iniziative e molte sono state le proposte che hanno trovato la loro realizzazione nel corso di questi anni, come il gemellaggio con la città croata di Cres, l’attivazione di bonus per gli alunni più meritevoli di terza media. Vivace la partecipazione e l’attenzione dei giovani consiglieri al loro territorio tanto da aver attivato interventi di miglioramenti in parchi urbani e aver partecipato attivamente al progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile “COMACCHIOVA.Ciclabile.Connessa.Condivisa” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Cittadella dello Sport

chiusura al traffico per la realizzazione della nuova rete fognaria

Ai nastri di partenza i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria a servizio della Cittadella dello Sport. L’Intervento assegnato lo scorso gennaio all’impresa edile stradale Fratelli Massai S.r.l, segnala un importo complessivo di 367.135,39 euro.

Ne consegue che l’inizio dei lavori impone una variazione al traffico dei veicoli.

Due i periodi indicati per il divieto di transito in Viale Margherita (area Raibosola) suddivisi per specifici tratti interessati dai lavori:

FASE 1 dal 4 al 15 maggio divieto di transito per tutte le categorie di veicoli dal parcheggio pubblico a servizio dello stadio, fino al parcheggio in corrispondenza dello skate park.

FASE 2 dall’11 al 31 maggio stesso divieto a tutte le categorie di veicoli (ad eccezione dei veicoli adibiti ai lavori e dei residenti che usufruiscono del parcheggio) sempre dal parcheggio pubblico dello stazio allo stradello privato di accesso tra il civico n.53 e il civico n.55.

