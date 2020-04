Comacchio: buoni spesa e manutenzione cimitero

Tempo di lettura: 2 minuti

Buoni spesa – Covid 19: dati aggiornati

Il 2 aprile scorso il Comune di Comacchio ha dato avvio la procedura permettere ai cittadini di presentare le domande dei buoni spesa – Covid 19, il Governo infatti ha stanziato i fondi a favore dei Comuni per supportare coloro che stanno subendo le conseguenze delle misure restrittive messe in atto per limitare la diffusione del contagio.

Ad oggi sono state presentate 895 domande, di cui 840 in via telematica, con la procedura online sul sito istituzionale e 45 telefonicamente. Le valutazioni delle richieste sono state 495 (450 on line e 45 telefoniche). Gli uffici comunali hanno dunque predisposto i plichi dei buoni spesa – Covid da consegnare alla famiglie: la consegna è affidata agli operatori della Protezione Civile, che si presentano presso il domicilio dei cittadini muniti di tesserino di riconoscimento. Sono stati raggiunti 421 nuclei familiari e assegnati complessivamente 4.576 buoni spesa – covid.

L’elenco delle attività commerciali convenzionate con il Comune, che ritirano i buoni spesa – covid per il pagamento dei beni di prima necessità acquistati, è costantemente aggiornato e consultabile sul sito www.comune.comacchio.fe.it e sulla pagina Facebook istituzionale.

Cimitero di Comacchio: manutenzione impianto elettrico settore storico

Con l’ordinanza del sindaco del 19 marzo scorso, in osservanza alle disposizioni regionali, i cimiteri del territorio comunale sono stati chiusi al pubblico, pur garantendo il mantenimento dei servizi legati alla sepoltura dei defunti.

Tuttavia, la chiusura prevede l’attività di vigilanza e manutenzione da parte del Concessionario e il Comune si è riservato la possibilità di realizzare, se necessario, opera di manutenzione straordinaria.

In questi giorni la ditta Ercolani Group ha infatti realizzato un’attività di manutenzione all’impianto elettrico nel settore più antico del cimitero di Comacchio, e l’intervento ha reso necessario lo spegnimento delle luci votive.

