Comacchio – Cittadella dello sport – Divieto di transito viale margherita

Continuano i lavori a servizio della Cittadella dello Sport per la realizzazione di un tratto fognario. Permane il divieto di transito, per specifici tratti interessati dai lavori, in Viale Margherita (area Raibosola). Come previsto dal crono programma dei lavori l’intervento si svilupperà in due fasi, con altrettanti tratti stradali interessati di Viale Margherita: Il divieto di transito per la FASE 1 è prorogato fino al 29 MAGGIO 2020. Il divieto riguarda tutte le categorie di veicoli nel tratto compreso fra il parcheggio pubblico a servizio dello stadio fino al parcheggio in corrispondenza dello skate park.

La FASE 2 è invece proroga fino al 12 GIUGNO 2020: divieto di transito a tutte le categorie di veicoli (ad eccezione dei veicoli adibiti ai lavori e dei residenti che usufruiscono del parcheggio) dal viottolo privato di accesso tra il civico n.53 e il civico n.55 fino al parcheggio pubblico a servizio dello stadio.

