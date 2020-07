Comacchio: Debora Villa va in scena

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Bialystok Produzioni

Tutto esaurito per l’appuntamento nell’Arena di Palazzo Bellini

Dopo il successo dello spettacolo di Dario Ballantini, venerdì 24 luglio è in programma il secondo appuntamento con Comacchio a Teatro, la stagione teatrale diretta da Massimiliano Venturi, che dopo la sospensione forzata dovuta all’emergenza covid è ripartita varcando i confini della Sala Polivalente, trovando nuova collocazione nella suggestiva cornice dell’Arena all’aperto di Palazzo Bellini.

Protagonista dell’evento sarà Debora Villa. Artista eclettica, tra televisione, radio, cinema e teatro, dopo il successo registrato in passato l’attrice milanese torna in scena a Comacchio con il nuovo spettacolo, realizzato per celebrare i suoi primi vent’anni di carriera.

Il pubblico potrà assistere ad uno show originale ed inedito, dove la protagonista darà il meglio di sé nell’interpretare un ricco ventaglio di gag sull’ universo femminile e sulla varia umanità, oltre a favole raccontate con un graffiante ed originalissimo cinismo comico.

Passando per Adamo ed Eva, Debora passerà in rassegna come un’onda travolgente cinica ed intelligente uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache.

C’è grande attesa per l’evento, che ha già registrato il tutto esaurito. L’inizio è fissato per le ore 21:15 e l’accesso è da via delle Botteghe (in prossimità del parcheggio e della Pescheria Cavalieri). Il prossimo e ultimo appuntamento con la stagione teatrale all’aperto è il concerto spettacolo di Vittorio De Scalzi, leader e fondatore dei New Trolls, in programma venerdì 31 luglio. Tutte le informazioni su programma e prevendita sono on line sul sito www.comacchioateatro.it. Infoline 349 0807587. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook ‘Comacchio a Teatro’

