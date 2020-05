Comacchio – incontro amministrazione – società gestione parcheggi Lidi

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Si susseguono gli incontri per la messa a punto della ripartenza. Domani, venerdì 15 maggio, è in programma un incontro fra l’Amministrazione Comunale di Comacchio e Work&Service, la cooperativa concessionaria della gestione del servizio di sosta/parcheggi sui Lidi di Comacchio.

L’incontro scaturisce da ciò che emerso ieri durante il confronto fra Ente Locale, sindacati e associazioni di categoria. Queste ultime, in particolare Ascom e CNA, hanno rimarcato la necessità di garantire la sicurezza delle località balneari in favore del controllo e del decoro delle aree di sosta, in un’ottica di presidio del territorio.

Sul tema interviene il vice sindaco Denis Fatinuoli ”Già per la giornata di domani (15 maggio) abbiamo convocato un incontro con la società gestrice del servizio parcheggi – servizio ora sospeso -, per addivenire ad una soluzione congiunta rispetto a quanto proposto dalle associazioni di categoria ma anche per porre l’accento sulla tutela dei lavoratori della cooperativa, per offrire anche a loro una prospettiva di ripartenza occupazionale per la stagione turistica. Allo stesso tempo sarà necessario definire gli ambiti della sospensione degli stalli di sosta in previsione degli spazi necessari per quei pubblici esercizi che ne faranno richiesta, secondo le linee indicate dal Governo in tema di distanziamento sociale. Un aspetto questo strettamente correlato con l’elaborazione della nuova disciplina che stiamo ipotizzando rispetto proprio alla fruizione dello spazio pubblico”.

Commenta