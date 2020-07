Comacchio: interventi sulle strade: al via i cantieri dal 27 luglio

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Comune di Comacchio ha affidato alla alla Ditta “DEON S.p.A.” di Belluno l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza strade, marciapiedi e loro pertinenze nel territorio comunale.

Da lunedì prossimo, 27 luglio, prenderanno avvio dunque i cantieri e con essi la necessaria variazione delle modalità di fruizione delle strade, urbane ed extraurbane, interessate dagli interventi:

Lido delle Nazioni: Viale dei CONTINENTI;

San Giuseppe: Via della FONTANA, Via ROMEA VECCHIA e ciclabile V.le LIDO DI POMPOSA;

Lido degli Scacchi: Viale PATRIGNANI LEONIDA;

Porto Garibaldi: Viale N. BONNET, Via MATTEOTTI e Via CAPRERA;

Comacchio: Via MARINA (compresa ciclabile), Via PUNTA SCORTICATA, Via BOSCOFORTE, V.le MARGHERITA e Via del CAMPOSANTO;

Comprensorio Valle Pega e Mezzano; – Volania: Poderale TREBBA, BELFIORE, PALLOTTA e SPINA;

Lido di Spina: Via TINTORETTO.

Le aree di cantiere saranno opportunamente transennate e saranno interclusi l’accesso e il passaggio dei non addetti ai lavori. I divieti di sosta e di fermata saranno indicati con la collocazione dei prescritti segnali almeno 48 ore prima dell’inizio dell’occupazione della sede stradale interessata dai lavori.

Con opportuna ordinanza il Dirigente dei Lavori Pubblici ha prescritto le disposizioni previste per la corretta gestione dei cantieri e la sicurezza dei cittadini: DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata ambo i lati, nonché DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli (ad eccezione dei veicoli adibiti ai lavori) deviando il traffico veicolare su percorsi alternativi o mediante l’istituzione di SENSI UNICI ALTERNATI regolamentati da segnaletica adeguata o da semafori.

