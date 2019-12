Comacchio: lavori di rifacimento del canale di via L.A. Muratori terminati

Da: Ufficio Stampa Comune di Comacchio

Dopo il crollo di circa 35 metri lineari di sponda del canale di via L.A. Muratori nel centro storico di Comacchio, avvenuto nella notte tra l’8 e 9 giugno 2018, i lavori di rifacimento sono terminati.

Si è reso necessario ricostruire il muro di sostegno rifacendo, contestualmente le condotte di smaltimento delle acque e la pavimentazione in cubetti di porfido. Tale intervento di messa in sicurezza ha interessato circa 70 m, a partire dall’uscita del canale dal tombinamento di p.zza Folegatti fino alla curva in direzione dei Trepponti.

Rispetto al merito del recupero, Il Vicesindaco, con delega ai Lavori Pubblici Fantinuoli : “ il tutto si è articolato in due stralci: il primo stralcio, realizzato lo scorso anno, funzionale alla messa in sicurezza provvisoria del tratto crollato, con la creazione di un presidio atto ad evitare ulteriori cinematismi nel tratto non ancora crollato e, contemporaneamente, creare le condizioni per il successivo intervento definitivo oggetto del secondo stralcio, in tratto di Città in cui la logistica delle operazioni di intervento è risultata molto complessa.”

L’intervento è stato realizzato anche grazie al contributo di CADF S.p.A., che ha proceduto a finanziare le opere acquedottistiche e la fognatura pubblica lungo l’intera area di intervento.

Il Sindaco Marco Fabbri:” ringrazio il Settore Lavori, Cadf spa e le società che materialmente hanno eseguito questo delicatissimo ripristino, in un comparto dedicato come quello del centro storico della Città, auspichiamo per il futuro la messa a disposizione di appositi finanziamenti europei, al fine di potere mantenere il patrimonio architettonico delle nostre Città.”

Commenta