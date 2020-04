Comacchio – Lavori in corso

Tempo di lettura: 2 minuti

In questi giorni, nonostante il periodo caratterizzato dalle note restrizioni per il contenimento della diffusione epidemica in corso, sono stati avviati di lavori di manutenzione che della rete viaria nell’intero territorio comunale.

Proseguono a pieno ritmo i lavori di messa in sicurezza con il rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade del Comune di Comacchio. Gli interventi hanno preso avvio da Porto Garibaldi, e a seguire San Giuseppe, Vaccolino e i Lidi Nord del territorio: ora i lavori stanno interessando le Poderali di Volania, le strade del comprensorio delle Valli Pega/Mezzano e della Città.

La società 2I Rete Gas sta proseguendo gli interventi di metanizzazione del centro abitato del Lido di Volano, mentre CADF, gestore del servizio idrico integrato – acquedotto, fognatura e depurazione – sta compiendo mirati ripristini di tratti fognari che negli ultimi tempi avevano segnalato cedimenti o situazioni invece che presentavano tratti ammalorati. Gli operatori del CADF sono ora impegnato per ripristinare la corretta funzionalità della fognatura a Lido delle Nazioni, in particolare in viale Finlandia e via Repubblica San Marino (incrocio via Polonia). In precedenza il personale era intervenuto per il ripristino di un tratto fognario su Viale Bonnet a Porto Garibaldi.

