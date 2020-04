Comacchio: nomina nuovo dirigente e chiusura SP valle mezzano

Da: Comune di Comacchio.

Nominato il nuovo dirigente ai Lavori Pubblici Demanio e Ambiente.

Il Comune di Comacchio ha conferito l’incarico di dirigente all’ingegner Fabrizio Di Blasio per il Settori IV/V “Territorio – Sviluppo Economico Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente”.

L’incarico, attivato con l’avvio del mese di aprile con scadenza alle prossime elezioni amministrative, si inserisce in un contesto emergenziale con le molteplici esigenze attività di supporto necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Il Vice sindaco e la Giunta comunale esprimono gli auguri di buon lavoro al nuovo dirigente consapevoli del difficile periodo in cui dovrà svolgere le sue funzioni.

Chiusura al traffico della strada Mondonuovo Valle Mezzano:

Da martedì 7 aprile 200 parte di via Mondonuovo in Valle Mezzano, la strada provinciale che attraverso le valli e conduce a Portomaggiore, sarà chiusa al traffico, tuttavia fonti della Provincia garantiscono l’accesso esclusivo ai mezzi agricoli a servizio dei poderi interclusi

Il tratto stradale interessato va dall’incrocio appena successivo l’essicatoio CIM (strada comunale di Ostellato denominata “Mezzano”) fino al ponte sul Canale Circondariale (località Trava). La Provincia di Ferrara ha infatti appaltato i relativi lavori di ripristino della strada per 100 mila euro: i lavori avranno inizio non appena saranno concluse le restrizioni causa coronavirus,

