Comacchio – ordinanza balneare RER – spiagge libere

Ordinanza balneare straordinaria regionale stagione balneare estiva dal 23 maggio al 25 ottobre 2020.

E’ in vigore la nuova Ordinanza della Regione Emilia Romagna che disciplina le attività balneari e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Fissati i termini della stagione balneare estiva, compresa fra il 23 maggio e il 25 ottobre 2020; l’attività balneare invece fra il 13 giugno e il 13 settembre 2020.

Il documento recepisce le linee guida già emanate dalla stessa regione per ciò che concerne l’attività turistica sulla costa. Per quanto attiene le spiagge libere, l’accesso rimane libero tuttavia, a queste vengono applicate le direttive già previste per gli stabilimenti balneari: i fruitori dovranno mantenere la distanza di sicurezza fra gli ombrelloni di 12 mq (indicativamente 3 m x 4 m), passeggiate e attività motoria da realizzare mantenendo la distanza di 1 metro. Distanza di un metro e mezzo per chi utilizza una postazione singola, con asciugamano. Il servizio di salvataggio sarà attivo dal 13 giugno prossimo negli stabilimenti per cui, al momento, è prevista solo l’elioterapia. Non si potrà sostare sulla battigia e creare assembramenti. Le spiagge libere saranno dotate di cartelli informativi che illustreranno le regole da seguire in questo periodo di massima attenzione.

Intanto, come già prevede l’ordinanza, il Comune di Comacchio sta predisponendo gli atti necessari per dettagliare le modalità di fruizione della spiaggia demandate ai comuni.

