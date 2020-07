Comacchio: riaprono le sale di lettura e consultazione

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Comacchio:

Da lunedì 13 luglio sarà possibile accedere alle sale della Civica Biblioteca L.A. Muratori per intrattenersi a leggere o studiare, ma anche per scegliere liberamente dagli scaffali i libri da prendere in prestito. Sarà inoltre consentito servirsi autonomamente e maneggiare i libri esposti.

Il via libera alla fruizione degli spazi avverrà in conformità con quanto stabilito dalle “Indicazioni operative per la riapertura delle biblioteche” emanate di recente dalla Regione Emilia Romagna – Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, nonché dalla normativa generale emanata per l’emergenza Covid

Permangono alcune regole cautelative da osservare: obbligo di mascherina, sanificazione delle mani prima di accedere ai locali della biblioteca, tempi brevi di permanenza nei locali della biblioteca in caso di solo prestito librario.

Nelle sale di lettura/consultazione sono state opportunamente segnalate le postazioni da occupare nel rispetto del distanziamento previsto: due persone per tavolo, per un massimo di 24 utenti.

In ogni caso rimane consigliata la prenotazione telefonica o via mail dei libri che si desidera prendere in prestito.

Al momento non è possibile accedere alle postazioni internet ed alla sala per bambini,

quest’ultima posta al piano terra di Palazzo Bellini.

