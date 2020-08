Comacchio: riaprono nidi comunali

Tempo di lettura: < 1 minuto

Riprende a settembre 2020 l’attività educativa nei nidi d’infanzia comunali “Il giglio” e la “Gabbianella”, con la loro apertura fissata per mercoledì 9 settembre.

I nidi potranno accogliere fino a 58 bambini/e della fascia di età 0/3 anni.

Il Servizio Politiche Educative del Comune, sulla scorta del “Documento d’indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” emanato all’inizio di agosto dal Ministero dell’Istruzione, sta operando per garantire una ripresa delle attività in sicurezza, assicurando la qualità dell’esperienza educativa ai bambini e alle bambine.

Anche per l’anno educativo 2020/21 la Regione Emilia Romagna garantisce la misura di sostegno economico alle famiglie “Al nido con la regione” finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia.

Per questo al Comune di Comacchio sono stati destinati 43.601,37 euro che verranno impegnati per ridurre le rette alle famiglie con bambini (0/3 anni) che hanno un ISEE fino a 26.000,000 euro .

Inoltre la Regione Emilia Romagna ha erogato ai Comuni risorse aggiuntive per qualificare i servizi educativi, per la formazione degli educatori, per garantire il coordinamento pedagogico.

