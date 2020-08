Comacchio: rinviato di 24 ore lo spettacolo di Debora Villa

Tempo di lettura: 2 minuti

Posticipato per maltempo a mercoledì 5 l’evento all’Arena di Palazzo Bellini

Le condizioni meteo avverse hanno reso necessario un nuovo rinvio per l’appuntamento con Venti di risate, il nuovo recital di Debora Villa in programma all’Arena di Palazzo Bellini, che si terrà mercoledì 5 agosto a partire dalle ore 21:15. Lo spettacolo è già tutto esaurito: abbonati e spettatori potranno accedere presentandosi all’ingresso con i biglietti già in loro possesso.

Quello con la comica milanese sarà l’ultimo dei tre appuntamenti in estiva con Comacchio a Teatro, la stagione teatrale diretta da Massimiliano Venturi, che dopo la sospensione forzata dovuta all’emergenza covid è ripartita varcando i confini della Sala Polivalente, trovando nuova collocazione nella suggestiva cornice dell’Arena all’aperto di Palazzo Bellini.

Dopo gli appuntamenti che hanno visto protagonisti Dario Ballantini e Vittorio De Scalzi, sarà di ritorno a Comacchio l’eclettica Debora Villa, artista che si divide tra televisione, radio, cinema e teatro, e che il pubblico locale ha già avuto modo di apprezzare ricambiando con grande entusiasmo alcuni anni or sono. Nel ventennale della sua carriera, la Villa proporrà uno show originale ed inedito dove darà il meglio di sé nell’interpretare un ricco ventaglio di gag sull’universo femminile e sulla varia umanità, oltre a favole raccontate con un graffiante ed originalissimo cinismo comico.

Passando per Adamo ed Eva, Debora passerà in rassegna come un’onda travolgente cinica ed intelligente uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache.

L’inizio è fissato per le ore 21:15 con accesso da via delle Botteghe (in prossimità del parcheggio e della Pescheria Cavalieri). Tutte le informazioni su programma e prevendita sono on line sul sito www.comacchioateatro.it

