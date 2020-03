Comacchio: servizio di consegna della spesa e di farmaci per anziani o persone in difficoltà

Da: Comune di Comacchio.

Ricordiamo che il Comune di Comacchio ha attivato il servizio gratuito per la consegna a domicilio di beni alimentari, e non, di prima necessità o di farmaci, a favore delle persone che hanno difficoltà a muoversi o per le quali è assolutamente consigliato rimanere in casa (anziani, persone immunodepresse, disabili) e che non godono di una rete familiare di supporto. Per quanto riguarda la consegna della SPESA ALIMENTARE il Servizio Politiche Sociali del Comune, risponde alle richieste dei cittadini nelle giornate di LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La consegna avverrà nel pomeriggio della stessa giornata di richiesta da personale qualificato della cooperativa Girogirotondo.

Per attivare la consegna dei FARMACI a domicilio il Servizio Politiche Sociali risponde dal LUNEDI’ al VENERDI’, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Anche in questo caso la consegna avverrà a cura della cooperativa Girogirotondo con il supporto della Protezione Civile – Associazione Trepponti di Comacchio. I recapiti telefonici da contattare sono 0533 310292 e 0533 310258 ai quali rispondono le assistenti sociali comunali.

A tutela degli utenti è stato predisposto un protocollo di sicurezza che prevede l’utilizzo di un codice/parola chiave che verrà fornito al cittadino.

La consegna avverrà in prossimità dell’abitazione del richiedente (in nessun caso il personale impiegato entrerà in casa dell’utente).

Commenta