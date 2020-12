Comacchio solidale: da giovedì 17 dicembre parte l’iniziativa “Dona una spesa”

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Lucia Felletti, Comune di Comacchio

Partecipare all’iniziativa è semplice e l’avvio è previsto per giovedì 17 dicembre: si acquistano prodotti alimentai (e non) e si consegna la borsa della spesa in uno dei 5 punti di raccolta sparsi sul territorio comunale: gli operatori provvederanno a distribuire i prodotti alle famiglie in difficoltà e più vulnerabili, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria. Questa è la Comacchio Solidale che con l’iniziativa “Dona una spesa” intende sovvenire alle necessità delle fasce più deboli della popolazione in questo periodo natalizio: per questo il Comune di Comacchio ha stretto una partnership con Centro Servizi Volontariato Terre Estensi – Ferrara Modena, con il coinvolgimento di Caritas, San Vincenzo Femminile, Agesci/Scouts, In cammino verso Maria e Volontari di Strada, al fine di creare una rete di distribuzione degli alimenti attraverso i volontari.

L’assessora ai Servizi Sociali – Associazionismo Tiziana Gelli sottolinea “Si tratta di una iniziativa che assume grande significato, proprio perché l’abbiamo pensata per questo momento difficile in cui l’emergenza sanitaria e le festività imminenti costituiscono un binomio che non può che far emergere le fragilità e soprattutto che può e deve richiamare la coscienza di ognuno, per rendere solidale la nostra visione. Ringrazio fin da ora i cittadini che vorranno partecipare donando una spesa, il CVS e le associazioni che rendono possibile questa straordinaria azione di solidarietà condivisa”.

Analoga la soddisfazione di Alberto Caldana, presidente CSV “E’ proprio nella mission del Csv collaborare con Comune, istituzioni e terzo settore per avviare iniziative a favore della Comunità e supportare le azioni volontarie di associazioni e cittadini che, soprattutto in un momento di crisi come questo di emergenza sanitaria, si adoperano per supportare e sostenere le persone più fragili e vulnerabili”.

Dove donare la spesa? Questo l’elenco dei punti di raccolta:

Comacchio

Teatro del Duomo di Comacchio

Via Mons. Menegazzi, 5/7 – Comacchio FE

Lun-Mer-Ven dalle 9.30 alle 12.00 Tel 327 7784532

Caritas Parrocchia San Giuseppe

Piazza Della Rimembranza, 2 – Comacchio FE

Tutti giorni 9.30 – 12.00 e 14.30 – 17.30

Caritas Parrocchia Porto Garibaldi

Via Nino Bonnet, 74 – Porto Garibaldi FE

Tutti i giorni 09.00-12.00 e 15:00-18:00 presso le ceste sotto la pensilina dell’ingresso

San Vincenzo de Paoli Conferenza Femminile

Via Edgardo Fogli, 16 – Comacchio FE

Tel 340 0738025

Volontari di Strada

Viale Stati Uniti D’America, 63 – Lido delle Nazioni FE

Tutti giorni dalle 15.00 alle 18.00

Sul sito www.comacchiosolidale.it è possibile reperire tutte le informazioni utili.

