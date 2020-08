Comacchio Summer Experience: 21 agosto

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Madeeventi

Un altro venerdì di eventi a Comacchio e Lidi, con ben due appuntamenti del cartellone Comacchio Summer Experience organizzato da Made Eventi con il sostegno del Comune di Comacchio.

Venerdì 21 alle ore 18, prosegue la rassegna “Musica in Salina”, organizzata in collaborazione con AMF-Associazione Musicisti di Ferrara, con la raffinata musica del duo “D’Altro Canto”, formato da Francesca Marchi (voce) e Corrado Calessi (tastiere).

Due musicisti con formazioni differenti si incontrano sulla strada della musica jazz, blues e della musica italiana d’autore. Il passo è deciso, alla ricerca di un connubio fra le varie influenze stilistiche e di genere che hanno accompagnato l’evoluzione artistica di ognuno di loro. Un percorso in costante divenire all’insegna di una lettura personale della musica tradizionale statunitense (poi tramutatasi in standard del repertorio jazzistico) che accoglie anche la canzone italiana d’autore fotografata tra gli anni ‘40 e ’60, con l’esplicito intento di ricercarne e valorizzarne le opportunità musicali, a volte nascoste, in un esplicito connubio con le sonorità jazz. L’elaborazione e la rilettura degli originali conducono a nuove soluzioni volte ad esaltare le caratteristiche tecniche, dinamiche ed espressive; il risultato è un raffinato dialogo con la voce accompagnata da un pianoforte che ha il sapore di una elegante musica da film. Per info e prenotazioni Salina di Comacchio info@salinadicomacchio.it 345-3080049

Sempre venerdì 21 agosto alle ore 21.30 in Piazzale Caravaggio, a Lido di Spina, appuntamento con lo spettacolo di magia del Mago Bondes, una serata organizzato in collaborazione con l’Associazione Lido di Spina, ad ingresso gratuito. Vedere lo spettacolo del Mago Bondes è come ritornare bambini e rimanere “a bocca aperta”. Lo show, divertente e magico, miscela sapientemente l’illusionismo alla magia, ed è stato creato pensando ad ogni tipo di pubblico. Lo spettacolo si articola infatti in numerosi trucchi e il pubblico diventa a tratti protagonista a tutti gli effetti, creando così una complicità artistica tra chi partecipa allo spettacolo ed il mago, generando una carica di energia ed improvvisazione, che intratterrà i presenti a 360 gradi.

Continuando anche i venerdì musicali all’Arena di Palazzo Bellini, sempre alle 21.30 ad ingresso gratuito, con il concerto di Ingadi Sound, band di recente formazione che presenta un repertorio costituito dai grandi classici del mondo della black music, da Bob Marley a Michael Jackson, passando per Amy Winehouse e John Legend.

Alla guida del progetto e alla voce Annalisa Ali Vassalli, insegnante di canto moderno e propedeutica musicale presso la Civica Scuola di Musica di Comacchio, accompagnata da Andrea Marke (basso), Emanüele Vassalli (tastiere), Antonio Casalino (batteria), Emanuele Zullo (chitarra), Luca Marcello (percussioni) e Annalisa Ali Vassalli (voce).

