Comacchio Summer Ex:perience: Nuovi eventi

Continuano a Comacchio e Lidi gli appuntamenti del cartellone Comacchio Summer Experience, organizzati da Made Eventi con il contributo del Comune di Comacchio, con due momenti che porteranno i partecipanti in contesti naturalistici di grande bellezza e fascino.

Questa settimana il primo degli appuntamenti di “Suggestioni d’Estate”, ciclo di eventi a tema ambientale – wellness organizzati in collaborazione con CNA Turismo e Commercio di Ferrara. Si parte con “Camminata e astro-yoga” con ritrovo al Bagno Ipanema alle ore 18 di mercoledì 15 luglio. Riccardo Gennari, guida ambientale-naturalistica e istruttore di yoga, guiderà i partecipanti in un percorso che si snoda tra pineta e spiaggia con una pratica finale di yoga ispirata alle costellazioni. I prossimi appuntamenti saranno mercoledì 22 luglio a Lido di Spina (Bagno Kursaal) e venerdì 24 luglio nelle Valli di Comacchio (Bettolino di Foce). Ad agosto spazio invece due appuntamenti con “Moon Sup, in mare con Sup al chiaro di luna” – martedì 4 agosto a Lido di Spina (tra bagno Huna e Baia di Maui) e mercoledì 5 agosto a Lido di Volano (Bagno Ristoro) – e ad un esclusivo e suggestivo appuntamento con una “Passeggiata al chiaro di luna” nelle Valli di Comacchio – lunedì 3 agosto. Per info e prenotazioni Po Delta Tourism 0533-81302 – Cell 346 5926555 – Info@podeltatourism.it

Venerdì 17 luglio alle ore 18 prosegue invece la rassegna “Musica in Salina” alla Salina di Comacchio, organizzata in collaborazione con AMF-Associazione Musicisti di Ferrara, con le note del Ferrara Barbershop Quartet. Formato da artisti provenienti da alcune delle più importanti realtà corali cittadine, da 8 anni il Ferrara Barbershop Quartet (Michele Semenza, direttore e lead – Francesco Bighi, tenor – Leonardo Scarpante, Baritone – Domenico Marcello Urbinati, bass) è impegnato nello studio e nella divulgazione di questo particolarissimo repertorio dedicato alla vocalità maschile e caratterizzato da realizzazioni corali ed armonizzazioni decisamente inusuali, proponendo al pubblico una esperienza di ascolto nuova ed affascinante. Per info e prenotazioni Salina di Comacchio info@salinadicomacchio.it

