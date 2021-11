Comacchio, viale Carducci: Parole al vento!

Tempo di lettura: 3 minuti

“PAROLE AL VENTO!”. Citiamo l’assessore Tiziana Gelli nel consiglio comunale del 21 ottobre in risposta all’intervento del consigliere Righetti.

Le riteniamo appropriate non solo per l’opposizione finta (Fabbri) che è fautrice dell’attuale progetto condiviso con pochi e che ad oggi non esposto sul viale e quindi sconosciuto ai più.

Ma vogliamo rispondere anche a Maura Tomasi che accusa gli ambientalisti di non aver mosso un dito fino ad oggi.

Probabilmente se lei conoscesse il progetto e il suo iter, avrebbe un’opinione diversa degli ambientalisti, gli stessi che all’epoca delle battaglie di Cercom e Petroltecnica l’aiutarono copiosamente a portare in parlamento il problema!

In data 27 aprile 2020 viene pubblicato sul sito del Comune di Comacchio la notizia e il progetto di riqualificazione di viale Carducci/Querce a Lido degli Estensi.

In data 6 ottobre 2020 vengono consegnate al comune di Comacchio n.51 fogli di firme di cittadini residenti o proprietari di seconde case e turisti, per un totale di 1429 firme cartacee, a cui si aggiungono quelle online tutt’oggi presenti su change.org

Quindi le firme sono state depositate pochi mesi dopo la pubblicazione del progetto e raccolte alcuni mesi prima della consegna in comune a Comacchio

Chi è rimasto inerme e consenziente e tutt’oggi lo è come dimostrato nelle parole rassicuranti del vicesindaco Tomasi all’ex sindaco Fabbri, è la Lega, l’unico partito politico in giunta e Consiglio comunale che non si è opposto al taglio degli alberi, l’unico partito che appoggia in toto il progetto Fabbri.

Fratelli d’Italia, Forza Italia, dovrebbero far valere le loro ragioni, sono un pilastro importante di questa amministrazione, senza di loro si tornerebbe al voto, hanno la possibilità concreta di cambiare l’ago della bilancia e sanno di poter contare sull’appoggio di molti cittadini, quelli che hanno votato l’attuale amministrazione per un concreto cambiamento invece si ritrovano un FABBRI TRIS!

La politica è fatta di scelte coraggiose, di decisioni che si prendono per migliorare la vita dei cittadini, non solo per ingraziarsi i voti di alcuni, chi viene eletto rappresenta tutti senza colore né bandiera e se la cittadinanza chiede un cambio di rotta, questo va fatto o si perdono anche i tanti agognatii voti

Chiediamo ai partiti che si sono schierati a favore dei nostri amati alberi e della salvaguardia del paesaggio attuale, di fare valere le loro ragioni, questo nuovo viale porterà il nome dell’attuale sindaco e della sua giunta, un progetto definito da tanti professionisti, architetti, naturalisti, agronomi, avvocati, anacronistico e inadatto al paesaggio dei lidi e che trasformerà il centro turistico commerciale di lido degli Estensi in una via percorsa da automobili, biciclette e pedoni in fila indiana circondati da palazzi un centro commerciale che diventerà anonimo e senza ombra per i prossimi anni

È ora di avere coraggio!

Comitato Cittadino di Salvaguardia Civico Ambientale Comacchio e Lidi