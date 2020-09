Comacchio:riduzione Cosap 2020

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Comune di Comacchio

Il Comune di Comacchio ha estesa per tutto il 2020 la riduzione del 15% delle tariffe previste per l’occupazione del suolo per il commercio autorizzato su aree pubbliche.

Per sostenere le imprese, nel il periodo 1° marzo 2020 – 30 aprile 2020 le attività di commercio su aree pubbliche erano state esonerate dal pagamento della tassa, in concomitanza con il periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria Covid 19.

Questo nuovo atto della Giunta intende riconoscere, per il restante periodo dell’anno in corso, un contributo un abbattimento della tariffa, appunto del 15%, a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni per il commercio concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico.

