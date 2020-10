Come dormire bene (metodo infallibile)

Tempo di lettura: 2 minuti

In tempi come questi, tempi in cui il futuro è sempre più incerto, dormire bene è decisamente essenziale.

E’ proprio per questo che ho deciso di rivolgermi ad un qualificatissimo specialista del settore.

Ho dunque preso appuntamento con il dottor Cavallo, noto luminare della medicina del sonno.

Sono rimasto nel suo ambulatorio giusto una mezz’oretta e me ne sono uscito con la ricetta perfetta per un gran sonno di qualità.

Me la sono cavata veramente con poco, devo dire.

Il dottore mi ha prescritto un trattamento speciale, pensato appositamente per me ma che probabilmente può andar bene anche per altri, chi lo sa.

In sostanza, prima di coricarmi devo bere un litro di camomilla potenziata con del rum, due limoni spremuti e una punta di concentrato di pomodoro.

Dopo quindici minuti dall’assunzione della suddetta brodaglia devo essere tassativamente già allettato con in cuffia il sempreverde Metal Machine Music di Lou Reed.

Posso garantire che funziona perché da quando seguo queste direttive dormo ben tre ore filate per notte e, insomma, di questi tempi non è poco.

Che dire?

Buona settimana a tutti e mi raccomando, cerchiamo di dormire decentemente che è importante.

Metal Machine Music Part 1 (Lou Reed, 1975)

