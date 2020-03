Da: Pietro Ferretti.

E che ? Ho letto tutti i commenti dei lettori sul tema “Sgarbi Presidente Ferrara Arte “, negativi al massimo naturalmente su quel personaggio.

Non ho visto, salvo errore, i miei commenti del 12 e 14 marzo in cui, nemmeno difendevo a spada tratta Sgarbi, ma invitavo a tenerlo in considerazione perché, nonostante tutti i suoi difetti, può contribuire a dare maggiore notorietà alla bellissima nostra città, tanto penalizzata dalle vicine che gravitano sulla Via Emilia e che in qualche modo ci danneggiano.

Mi chiedo come mai solo contrarietà? Il motivo è perché non è di Sinistra ? Ma sul tema coronavirus, se andiamo a controllare tutti gli esponenti della Sinistra, vediamo che anche molti di loro hanno minimizzato il pericolo, a partire dal Governo giallorosso e dai cosiddetti “antisovranisti”.

