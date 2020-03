di Carla Sautto Malfatto

COME SE FOSSE NORMALE

ad un metro ti dico coraggio

al telefono resto a parlare

che mi manca il tuo abbraccio

a fare boccacce,

della pazienza e del buon senso,

la ricetta della pizza e del pane

e mi sembra che di pensieri

così accanto

non li abbiamo mai avuti.

Io sono qui

ancora mamma e ancora bambini,

la scoperta che si fa seme

chissà poi se attecchirà

diventerà cosa nuova

o rinsecchirà

nella ripresa normalità

di un campo duro e non arato.

Dipende da noi,

dipende da me e da te

sono nelle tue mani

e tu nelle mie,

basterebbe questo capire

a smuovere la zolla

lo è sempre stato

dimenticato,

il meglio e il peggio di noi

ora sotto il sole

che resta sospeso

anche di notte

in un afflato di domani.

E le mani sono piene

di baci lanciati.

Già si chiede

di non dimenticare.

(Carla Sautto Malfatto – tutti i diritti riservati)

