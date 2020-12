Commissione Sanità, si lavora alla reperibilità pediatrica

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Cristina Romagnoli, Comune di Copparo

Prima del testo condiviso l’analisi dei numeri e della situazione con l’Azienda Usl

La Commissione Consiliare Ambiente, Sanità e Servizi sociali si è

riunita giovedì 10 dicembre, in collegamento su Piattaforma Zoom, per

discutere il punto all’ordine del giorno ‘Attivazione di un servizio di

reperibilità pediatrica presso il territorio comunale di Copparo’. Il

tema era stato sollevato dal gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle

attraverso una mozione presentata nel corso dell’ultima seduta del

Consiglio comunale. Il documento è stato poi ritirato per consentire

l’analisi in sede di commissione e giungere a un testo condiviso.

La proposta di istituzione di un servizio di continuità assistenziale

pediatrica ha infatti riscontrato l’interesse trasversale delle forze

politiche copparesi. L’intento è di lavorare di comune accordo, poiché,

come rimarcato dal presidente della Commissione Carlo Bertelli, «un

testo congiunto avrà senza dubbio un peso politico maggiore». Lo stesso

Bertelli ha avanzato la proposta di inserirvi un tavolo con la presenza

dell’Azienda Usl, affinché possano essere valutati i dati relativi ai

servizi forniti e alle esigenze del territorio. Clara Tumianti del

gruppo consiliare Pd ha rimarcato infatti che il documento dovrà «non

solo esprimere un bisogno sentito dalla comunità, ma poggiare su basi

solide, proponendo un progetto numericamente sostenibile». Un percorso

che anche la grillina Monica Caleffi si è detta disponibile a

intraprendere «per raggiungere l’obiettivo e concretizzare la proposta».

Operativamente dunque, mentre la Commissione proseguirà il lavoro sulla

mozione, tutt’altro che semplice operando su piattaforma, il sindaco

Fabrizio Pagnoni contatterà il direttore del Distretto Centro Nord,

Annamaria Ferraresi, per illustrarle l’esigenza emerse e chiedere la

disponibilità all’apertura del tavolo. «Non dimentichiamo mai – ha

aggiunto il primo cittadino – che siamo ancora in emergenza e che, pur

essendo importante progettare per il futuro e il post covid, dobbiamo

tenere conto del carico cui sta facendo fronte ora la nostra sanità.

Quindi, impegniamoci per una crescita dei servizi, ma siamo consapevoli

che dovremo commisurare questa fase del percorso ai tempi e alle

disponibilità in situazione di pandemia».

Commenta